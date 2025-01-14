Çorlu'da Aranan Hırsız Yakalandı

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Çorlu ilçesinde haklarında aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu bir kişi yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak 2025 günü Çorlu ilçesinde düzenlenen saha çalışmaları kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı tespit etti. Çorlu İlamat ve İnfaz Bürosunca "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 16 yıl 5 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen E.K., yakalanarak gözaltına alındı. Şahısla ilgili işlemler sürüyor. - TEKİRDAĞ