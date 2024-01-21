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Çorlu'da Belediyeye Ait Çöp Kamyonu Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Çorlu'da Belediyeye Ait Çöp Kamyonu Alev Alev Yandı

Tekirdağ Çorlu'da Reşadiye Mahallesi'nde seyir halinde olan Çorlu Belediyesine ait çöp kamyonunun kabin kısmı alev aldı. Kamyon sürücüsü itfaiyeden yardım isteyerek yangın söndürüldü. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen kamyon, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Çorlu\'da Belediyeye Ait Çöp Kamyonu Alev Alev Yandı
21.01.2024 - 14:13,
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Tekirdağ Çorlu'da belediyeye ait çöp kamyonu seyir halindeyken alev alev yandı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak üzerinde meydana geldi. Aşevi mevkiinde seyreden Çorlu Belediyesine ait çöp kamyonunun kabin kısmı alev aldı. Dumanları fark eden kamyon sürücüsü Ç.D., araçtan atlayarak itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen kamyon, vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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