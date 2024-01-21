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Çorlu'da çöp kamyonu alev alev yandı - Son Dakika
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Çorlu'da çöp kamyonu alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da belediyeye ait çöp kamyonu seyir halindeyken alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Çorlu\'da çöp kamyonu alev alev yandı
21.01.2024 - 16:40,
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Çorlu'da çöp kamyonu alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da belediyeye ait çöp kamyonu seyir halindeyken alev alev yandı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak üzerinde meydana geldi. Aşevi mevkiinde seyreden Çorlu Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun kabin kısmı alev aldı. Dumanları fark eden kamyon sürücüsü Ç.D. araçtan atlayarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen kamyon, vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da çöp kamyonu alev alev yandı - Son Dakika


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