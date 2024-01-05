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Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da yaşlı bir adam, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri kameralara yansıdı. Abdurrahman Güler'in ölümüne sebep olan çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Çorlu\'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
05.01.2024 - 22:33,  Güncelleme: 22:38
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Çorlu'da korkunç kaza: Çöp kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti. Yaşlı adamın son anları kameralara yansıdı.

Olay, Kuyumcu Sokak üzeri Çobançeşme Mahallesi Muhtarlığı mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen Abdurrahman Güler (83), çöpleri aldıktan sonra hareket eden B.D. idaresindeki çöp kamyonunun ön tekerleğinin altında kaldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kamyon sürücüsü B.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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