Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde bir kişinin elektrikli scooterda ayak ucunda küçük çocukla yolculuk etmesi görenlerin tepkisini çekti.
Maksimum hız limiti 50 kilometre olan elektrikli scooterlara kurallara göre yalnızca bir kişi binebilirken, ancak kurallara uymayanların da olduğu gözleniyor. Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi ve Cumhuriyet Parkı mevkiinde elektrikli scooter kullanan bir kişinin ayak ucunda küçük çocukla yolculuk ettiği görüldü. Görenleri hayrete düşüren trafikteki yolculuk, tehlikeye davetiye çıkardı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Elektrikli Scooterda Çocukla Yolculuk Tehlikesi - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da Yunus Timleri, şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara şok baskınlar düzenledi. Metruk binalarda bulunan şüpheli şahıslar kontrol edilerek sorgulandı. Bir şüpheli, polisin 'ne yapıyorsun burada' sorusuna 'odun toplamaya geldim' cevabını verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, metruk binalara yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.
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