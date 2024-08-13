Çorlu'da Esnaf Tartışması: Su şişesi ve tüp fırlattı - Son Dakika
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Çorlu'da Esnaf Tartışması: Su şişesi ve tüp fırlattı

Çorlu\'da Esnaf Tartışması: Su şişesi ve tüp fırlattı

Tekirdağ Çorlu'da bir bakkalda yaşanan tartışmada, bir şahıs esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı. Esnafın kıl payı kurtulduğu olayda, saldırgan hakkında henüz şikayetçi olunmadığı belirtildi.

13.08.2024 09:30
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Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda yakınına indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı.

Olay, Çorlu ilçe merkezi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri perşembe pazarı mevkiindeki bir bakkalda meydana geldi. Esnaf Nazım Denizli, alışveriş yapan bir müşteriden 30 lira tutan ürünler için para çıkışmaması nedeniyle 25 lira aldı. Birkaç dakika sonra bakkala gelen müşterinin arkadaşı, Nazım Denizli ile indirim tartışmasına girdi. Küfürler savuran şahıs, önce eline geçirdiği su şişesini sonra da piknik tüpünü Nazım Denizli'nin üzerine fırlattı. Neye uğradığını şaşıran Denizli, üzerine gelen tüpten kaçarak kıl payı kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan esnaf Denizli, saldırgan hakkında henüz şikayetçi olmadığını ifade etti.

"Ya o tüp patlasaydı?"

Yaşadığı olayı anlatan esnaf Nazım Denizli, "Bir müşteri alışveriş yaptı. Aldığı ürünler 30 lira tuttu. Elinde 25 lirası vardı ben de tamam dedim. Sonra bir erkek geldi niye ben 25 lira almışım diye münakaşaya girdi. Sonra eline geçirdiği su şişesiyle tüpü üzerime fırlattı. Neyse ki ben de bir şey yok ama ya o tüp patlasaydı ne olacaktı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Esnaf Tartışması: Su şişesi ve tüp fırlattı - Son Dakika

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