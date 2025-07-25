Çorlu\'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu

Tekirdağ Çorlu'da yapımı devam eden okul inşaatında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki Eski Sanayi mevkisinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat halindeki bina içerisinde hareketsiz yatan bir erkek şahıs görüldü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, itfaiye, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı intikal etti.

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılan şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ