Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı iş ortağı tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı.
Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İş ortağı olan M.K. ile B.D. arasında iş yerinde anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. M.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan B.D. yaralandı. Yaralanan B.D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K. ise asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da İş Ortaklığı Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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