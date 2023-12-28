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Çorlu'da iş yeri önünde silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da iş yeri önünde silahlı saldırı: 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da bir iş yeri önünde bekleyenlere silahla ateş açıldı. Ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorlu\'da iş yeri önünde silahlı saldırı: 4 yaralı
28.12.2023 - 09:18,
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Tekirdağ Çorlu'da iş yeri önünde bekleyenlere silahla ateş açıldı. Ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda meydana geldi. Otomobilden inen bir şahıs, tamirci dükkanı önünde bekleyen kişilere ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Saldırgan, geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da iş yeri önünde silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika


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