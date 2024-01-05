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Çorlu'da Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Çorlu'da Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aile içi kavganın ardından öfkelenen bir kişi, sokak ortasında kardeşine saldırdı ve 6 yerinden bıçakladı. Yaralanan kişi, vatandaşların yardımıyla kahvehaneye götürülerek hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorlu\'da Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
05.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:43
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Tekirdağ'da Çorlu'da kardeşi tarafından sokak ortasında 6 yerinden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri bankalar mevkiinde meydana geldi. Aile içi yaşanan kavganın ardından öfkelenen A.O., sokak üzerinde karşılaştığı ağabeyi F.O.'ya saldırdı. Göğüs bölgesine gelen 6 bıçak darbesiyle yere yığılan F.O., vatandaşların yardımıyla kahvehaneye götürüldü. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yarım saatlik kovalamaca ara sokaklarda bitti

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, kaçan saldırganı ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonrası, saldırıdan yarım saat içinde yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Saray, Çorlu, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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