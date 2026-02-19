Çorlu'da Kargo Aracı Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da Kargo Aracı Devrildi: 1 Yaralı

Çorlu\'da Kargo Aracı Devrildi: 1 Yaralı
19.02.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde PTT kargo aracı çamurlu yolda devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çamurlu yolda kayan PTT kargo aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi ile Kemalettin TOKİ arasında bağlantı sağlayan çamurlu yolda Can B. idaresindeki PTT Kargo'ya ait hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza mahalline çıkan yolun çamur ve yokuş olması ekiplerin olay yerine varmasını güçleştirdi.

Yan yatan araçta hafif yaralanan sürücü Can B., mesai arkadaşları ve sağlık görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, 3. Sayfa, Ulaşım, Çorlu, Kaza, PTT, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Kargo Aracı Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 00:59:19. #7.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Kargo Aracı Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.