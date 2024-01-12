Çorlu\'da kaza: 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Yulaflı Caddesi üzeri (Çerkezköy yolu yan yol) kamyon garajı mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 34 RRD 61 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden H.Ç yönetimindeki 07 ADF 355 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü E.Y. yanında bulunan E.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ