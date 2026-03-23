Çorlu\'da Kaza: Sürücü Direksiyon Başında Ağladı

23.03.2026 02:00
Tekirdağ Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ağaca çarptı ve yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da girdiği tarlada kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazalı aracın sinyallerinin yanması sayesinde konumunu fark eden trafik polisinin dikkatli davranması ve sağlık ekiplerini yönlendirmesiyle sağ salim bulunan sürücü direksiyon başında ağladı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nin Kuzey kırsalında meydana geldi. Trafiğe kapalı tarlaların bulunduğu alana giren Ç.Ö.Ö. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kaza mahalli araç sinyalinden bulundu

Kaza sonrası yaralanan genç sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza mahaline ulaşmak için tarla yollarına girdi. Kısa süre sonra trafik polisi tarafından kazanın meydana geldiği noktadan sinyal ışığı fark edildi.

Trafik polisinin dikkati sayesinde ekipler kaza mahalline ulaştı. Direksiyon başında yaralı bulunan sürücü Ç.Ö.Ö. gözyaşlarını tutamadı. Genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
