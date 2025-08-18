Çorlu\'da Koyun Besi Çiftliğinde Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde koyun besi çiftliğinde yangın çıktı. Koyunların kurtarılarak tahliye edildiği yangında çiftlikte büyük çaplı hasar meydana geldi.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nin Lahana Dere Çengelli mevkisinde çıkan anız yangını büyüyerek koyun besi çiftliğine sıçradı. Gübre yığını ve çok sayıda barakanın alev topuna döndüğü yangına olay yerine gelen Çorlu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, çiftlikteki barakalar küle döndü. Yangın esnasında koyunlar son anda kurtarılarak tahliye edildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve belediye başkan yardımcıları da olay yerine gelerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. - TEKİRDAĞ