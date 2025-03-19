Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı ana girişindeki ışıklar mevkiinde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Şinasi Kurşun Caddesi'ne sapan V.K.'nin kullandığı 16 BDV 588 plakalı motosiklet, kamyonetle çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosikletli paket servis çalışanı V.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Motosiklet-Kamyonet Kazası - Son Dakika
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