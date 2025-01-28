Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı mevkisinden Ali Kayan ışıklar istikametine seyreden A.E.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen kadına çarptı.
Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü A.E., kadının koşar adımla karşıdan karşıya geçtiğini öne sürdü.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Motosiklet Kaza Yaptı: Kadın Yaralı - Son Dakika
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