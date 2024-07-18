Çorlu'da motosikletin çarptığı genç kız yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da motosikletin çarpıp kaçtığı genç kız yaralandı.
Kaza, gece yarısı Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Cumhuriyet Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü bilinmeyen bir motosiklet yoldan geçen yaya F.M.A.'ya çarptı.
Kaza sonrası genç kız yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.M.A. tedavi altına alındı.
Sürücünün tespit edilmesi polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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