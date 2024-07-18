Çorlu'da motosikletin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da motosikletin çarptığı genç kız yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, gece yarısı meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı genç kız yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

18.07.2024 10:24
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Tekirdağ Çorlu'da motosikletin çarpıp kaçtığı genç kız yaralandı.

Kaza, gece yarısı Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Cumhuriyet Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü bilinmeyen bir motosiklet yoldan geçen yaya F.M.A.'ya çarptı.

Kaza sonrası genç kız yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.M.A. tedavi altına alındı.

Sürücünün tespit edilmesi polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da motosikletin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da motosikletin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika
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