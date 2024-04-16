Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin lastiğini kesen bir şahıs ile onu durdurmaya çalışan bir kişi arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopayla birbirine giren 2 şahıs yaralandı.
Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 2. Sokak üzeri Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın lastiğini bıçakla kesen S.S. isimli şahıs, o esnada yol kenarında oturan E.K. tarafından görüldü. Aracın zarar gördüğünü fark eden E.K., bıçaklı saldırgana tepki gösterdi.
İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası ikili bıçak ve sopayla birbirine girdi. S.S. sopayla başından yaralanırken, E.K. de bıçak darbesiyle bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Otomobil Lastiği Yüzünden Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği 11 boş kovan bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen orman yangınına Yalova ve Bursa'dan gelen ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran bir şahıs, motosikletteki 2 kişiye ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan 4 araç da mermi isabet etti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Emniyet Müdürü olayları yerinde inceledi. Soruşturma devam ediyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, ata taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek eziyet eden 2 kişiye 14 bin 432 lira para cezası uygulandı. Göle Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı tespit ve inceleme sonucunda, şahısların M.K. ve M.T.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.
Adıyaman'da meydana gelen kaza sonucu, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Samsun'da birinci kattaki evin balkonundan düşen yabancı uyruklu 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Nevin N.M.T.evlerinin birinci katındaki balkondan düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Artvin'de aç kalan ayılar, Atabarı Kayak Merkezi'ndeki personel ve idari binalara zarar vererek yiyecek aradı. Ayılar, kapıları ve camları kırarak içeride yiyecek aradı ve tesislere maddi hasar verdi. Konuyla ilgili olarak Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklama yaptı ve can güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?