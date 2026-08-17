Çorlu'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Çorlu'da Park Halindeki Araç Yandı

Çorlu\'da Park Halindeki Araç Yandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Kömür Pazarı Caddesi eski Balık Hali mevkiinde meydana geldi. Alaattin Gedik, otomobilini park edip çarşı merkezinden ayrıldı. Bir süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Aracı kullanılamaz hale gelen Gedik, "Otomobili park ettim ve bankaya kadar gitmiştim. Arkamdan yangın çıkmış" dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

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