Çorlu\'da Patlama Güvenlik Kamerasında

Tekirdağ Çorlu'da 2 kişinin hayatını kaybettiği apartman dairesindeki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı apartmanın son katında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından binadan alev ve dumanların yükseldiği, çevredekilerin ise panikle kaçıştığı görüldü. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Olayla ilgili teknik inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ