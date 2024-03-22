Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motokurye yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motokurye yaralandı

Çorlu\'da servis minibüsüyle çarpışan motokurye yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, plakası alınamayan servis minibüsü ile sipariş dağıtımı yapan motokurye arasında kaza meydana geldi. Kaza sonucunda motokurye yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:27
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Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motokurye yaralandı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 1. Sokak ile Çiğdem Sokak yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Çiğdem Sokak'ta seyreden plakası alınamayan servis minibüsü ile sipariş dağıtımına çıkan Aytaç N.'nin kullandığı 59 AEP 351 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Aytaç N., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da servis minibüsüyle çarpışan motokurye yaralandı - Son Dakika

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