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Çorlu'da silahlı şahıs kovalamaca sonrası yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da tartışma olayına silahla gelen bir şahıs, polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası şahıs, silahıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Meydanı mevkiinde kavga olduğu yönde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, elinde silah olan bir şahsı yakalamak istedi. Polisi fark eden şahıs Şeyh Sinan Mahallesi tarafına doğru kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonrası Y.Ö. isimli şahıs, polis tarafından Çukurçeşme Sokak üzerindeki bir otoparkta silahıyla birlikte yakalandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca muhafaza altına alınırken, Y.Ö. hakkında işlem başlatıldı.