Çorlu'da silahlı saldırı: 2 polis şehit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da silahlı saldırı: 2 polis şehit

Çorlu\'da silahlı saldırı: 2 polis şehit
17.05.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru silahlı saldırı nedeniyle olay yerinde şehit oldu, saldırgan ise çatışmada yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru silahlı saldırı nedeniyle olay yerinde şehit oldu, saldırgan ise çatışmada yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki Pedrik İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından gelen silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Başka bir olay nedeniyle bölgede bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli şahıs tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru olay yerinde şehit oldu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından saldırgan şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak zanlının ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak yakalandı. Yaralanan şüpheli şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, iş merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da silahlı saldırı: 2 polis şehit - Son Dakika

’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:34:04. #7.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da silahlı saldırı: 2 polis şehit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.