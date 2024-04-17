Çorlu\'da silahlı yaralama olayından kaçan kamyonet Çerkezköy\'de polis aracına çarptı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayından kaçan kamyonet, Çerkezköy'de polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken, gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen silahlı yaralama konusuna karışan kamyonetin Çerkezköy istikametine gittiği bilgisi üzerine Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince önlem alındı. Yapılan araştırmada araca Tepe mevkisinde rastlandı. Dur ihtarına uymayan şüpheli kamyonet kaçmaya başlarken, polis ekipleri Altıyol Kavşağı'nda kontrollü kapama yaptı. Kaçmaya çalışan kamyonet, polis aracına çarptıktan sonra savrularak ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle Polis Memuru A.K. ve B.C.Ç. yaralandı. Yaralı polisler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ağaca çarpan kamyonette bulunan E.F. ile E.F., D.K., H.K. ve Çorlu ilçesindeki silahlı yaralamalı olayın faili olduğu iddia edilen C.K. yakalandı. Çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 5 kişi, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, C.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavileri tamamlanan 2 yaralı polis ise taburcu oldu. - TEKİRDAĞ