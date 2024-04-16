Çorlu'da Silahlı Yaralama Zanlıları Polis Aracına Çarptı - Son Dakika
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Çorlu'da Silahlı Yaralama Zanlıları Polis Aracına Çarptı

Çorlu\'da Silahlı Yaralama Zanlıları Polis Aracına Çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen silahlı yaralama olayından kaçan kamyonet, Çerkezköy'de polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken, kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

16.04.2024 10:30
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayından kaçan kamyonet, Çerkezköy'de polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken, kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen silahlı yaralama konusuna karışan kamyonetin Çerkezköy istikametine gittiği bilgisi üzerine Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince önlem alındı. Yapılan araştırmada araca Tepe mevkiinde rastlandı. Dur ihtarına uymayan şüpheli kamyonet kaçmaya başlarken, polis ekipleri Altıyol Kavşağı'nda kontrollü kapama yaptı. Kaçmaya çalışan kamyonet, polis aracına çarptıktan sonra savrularak ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle Polis Memuru A.K. ve B.C.Ç. yaralandı. Yaralı polisler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ağaca çarpan kamyonette bulunan ve aranma kaydı olan E.F. ile E.F., D.K., H.K. ve Çorlu ilçesindeki silahlı yaralamalı olayın faili olduğu iddia edilen C.K. yakalandı. Çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 5 kişi, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde gerçekleşen olayda kullanılan tabanca ve araçta bulunan bonzai de ele geçirildi.

Olayın duyulmasının ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere Çerkezköy ve Çorlu'daki bütün birim amirleri olay yerine gelirken, yaralı polisleri hastanede ziyaret eden Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bozboyacı da polis memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Mesai arkadaşlarını gece boyunca yalnız bırakmayan Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bozboyacı sabaha karşı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden ayrıldı.

Ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı

Olay sonrası zanlıların çok sayıda suç kaydının olduğunu belirlendi. Olay sonrası kullanılamaz hale gelen polis aracı ve 50 LC 316 plakalı araç çekiciler vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, Atatürk Viyadüğü de yaklaşık 3 saat boyunca tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından zanlıların ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Silahlı Yaralama Zanlıları Polis Aracına Çarptı - Son Dakika

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