 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorlu'da Tır ile Kamyon Çarpışması: Kamyon Şoförü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu'da Tır ile Kamyon Çarpışması: Kamyon Şoförü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı. Kazada araç içinde sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şoför, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorlu\'da Tır ile Kamyon Çarpışması: Kamyon Şoförü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
30.01.2024 - 09:16,
Abone Ol

Tekirdağ Çorlu'da tır ile kamyon çarpışması sonucu araç içinde sıkışan kamyon şoförünü itfaiye kurtardı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi, İstasyon Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nin kesiştiği yol ayrımında meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Kemal K. yönetimindeki 59 AEY 586 plakalı kamyon ile yol ayrımından Çorlu istikametine dönüş alan Bilal B. idaresindeki 27 F 8242 plakalı tır çarpıştı.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan kamyon şoförü Kemal K., itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarıldı. Yaralı kamyon şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazaya değinen tır şoförü Bilal B., kamyon şoförünün telefonla konuştuğunu iddia etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Tır ile Kamyon Çarpışması: Kamyon Şoförü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:32:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da Tır ile Kamyon Çarpışması: Kamyon Şoförü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement