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Çorlu'da trafik kazası: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu - Yeniçiftlik yolu üzeri Türkgücü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Y.Ş. idaresindeki 34 CBR 087 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden S.B. yönetimindeki 39 NP 007 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrası takla atan otomobil otluk araziye sürüklendi. Kaza sonrası ağır yaralanan Aytaç Narinç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Narinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.