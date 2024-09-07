Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 770 Gram Madde Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ş.S. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 05 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda, bir işyerinde yapılan aramada 770 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 4 gram saf A-M kimyasal madde, 315 ml aseton ve 21 adet Galara 300 mg sentetik ecza hap bulundu. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1150 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ