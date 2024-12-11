Çorlu'da yangın faciası: 1 ağır yaralı, 4 kişi dumandan etkilendi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın 2. katındaki bir ikamette çıkan yangında otizmli 14 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken 4 kişi dumandan etkilendi.
Esentepe Mahallesi Emlak Konut Bölgesinde yer alan Sümbül Apartmanı'nın 2. katındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın ikameti etkisi altına aldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride mahsur kalan 14 yaşındaki K.Y. isimli çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yangın sonrası ikamet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Yangında 4 kişi daha dumandan etkilendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Yangın: 1 Ağır Yaralı, 4 Etkilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?