Çorlu'da Yangın: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorlu'da Yangın: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çorlu\'da Yangın: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yangında 12 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi etkilendi.

11.12.2024 18:43
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 12 yaşındaki otizmli bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Esentepe Mahallesi Emlak Konut Bölgesi'nde yer alan Sümbül Apartmanı'nın ikinci katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında içeride mahsur kalan otizmli olduğu iddia edilen 12 yaşındaki Kuzey Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, yangının çocuğun koltuğu ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Yangın: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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