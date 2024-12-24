Çorlu\'da Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Tekirdağ Çorlu'da apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yeni Sokak'taki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ