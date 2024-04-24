Çorlu'da yapılan operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da yapılan operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu\'da yapılan operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 60 gram eroin, bin 568 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

24.04.2024 09:54
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince Hıdırağa Mahallesin'de bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda; 1 kilo 60 gram eroin, bin 568 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da yapılan operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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