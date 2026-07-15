Çorlu\'da Zincire Çarpan Motosiklet Kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarının ardından sokak temizliği için trafiğe kapatılan yolda zincire çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı. Aynı noktada 2 buçuk ay önce de meydana gelen yaralanmalı kaza nedeniyle vatandaş duruma tepki gösterdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde meydana geldi. Temizlik çalışmalarının devam ettiği sokakta seyreden E.S.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün fark edemediği zincirli barikata daldı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü E.S. ile arkasında bulunan kardeşi B.S. yaralandı. Yaralı iki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pazar yerine yakın civarda ikamet eden bir vatandaş, "Buraya zincir gerilmemeli. Kötü kazalar yaşanıyor, daha farklı bir yöntem uygulanmalıdır" dedi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ