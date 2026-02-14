Çorlu\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, gece yarısı saat 03.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Hastane ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç ile ara yoldan gelen bir otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. - TEKİRDAĞ