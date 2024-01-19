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Çorlu ve Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Çorlu ve Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kaçak göçmen 5 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 930 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan Z.K ve Ö.B isimli şahıslar işlem görürken, M.E ve M.Ç isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Ayrıca kaçak yollarla ülkeye giren Afgan uyruklu C.Z isimli şahıs da yakalanarak ilgili birime teslim edildi.

Çorlu ve Çerkezköy\'de Uyuşturucu Operasyonu
19.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 23:04
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Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kaçak göçmen 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan saha çalışmalarında 4 şahıs üzerinde ve 3 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 930 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Z.K ve Ö.B isimli şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, yakalanan M.E ve M.Ç isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu C.Z isimli şahıs yakalanarak gerekli işlemler için ilgili birime teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu ve Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika


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