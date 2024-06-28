Çorum Alaca'da 3 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da 3 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yapılan aramalarda 2 bin 750 litre el yapımı fermente alkollü içki ile 250 litre satışa hazır el yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

28.06.2024 17:38
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Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kaçak içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö'ye ait iki evde yapılan aramada plastik varillerde depolanmış 2 bin 750 litre el yapımı fermente alkollü içki ile 250 litre satışa hazır el yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 2 zanlı, ifadeleri alınmak üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da 3 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da 3 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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