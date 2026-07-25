Çorum’da anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde hasat sonrası çıkan anız yangını, ekili arazilere ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Alaca ilçesine bağlı Kuzkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasat sonrası tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşlarında desteğiyle yangına müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki ekili tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.