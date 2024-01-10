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Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç Takla Attı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç Takla Attı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum Alaca\'da Hafif Ticari Araç Takla Attı
10.01.2024 - 10:32,
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Cengiz K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç Takla Attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Hafif Ticari Araç Takla Attı - Son Dakika
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