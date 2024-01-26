Çorum Alaca\'da komşu kavgasında tutuklama

Çorum'un Alaca ilçesinde, üst kattan iş yerine sızan su nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Zile Caddesi üzerinde aynı apartmanda komşu olan Erol E. ve Kamil E. ile Hacı Ali B. ve Seyit B. arasında, üst kattan dükkana sızan su nedeniyle tartışma çıktı. İş yerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Erol E. ve oğlu Kamil E. bıçaklandı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlılardan Hacı Ali B. (72) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ÇORUM