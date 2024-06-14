Çorum Alaca'da motosikletin çarptığı otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da motosikletin çarptığı otomobilde 1 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dönüş yapan bir otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.06.2024 18:52
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Çorum'un Alaca ilçesinde dönüş yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldızhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet B. yönetimindeki 19 ADT 076 plakalı otomobiliyle dönüş için manevra yaptığı sırada, Yasin C. yönetimindeki 19 ADR 458 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla ile Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da motosikletin çarptığı otomobilde 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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