Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor

Çorum Alaca\'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamalarına devam ediyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldızhan Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 250 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirdi. Ayrıca 150 araçta alkol ve evrak kontrolü yapıldı. Kurallara uymayan ve eksiklikleri tespit edilen 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri, huzur uygulamaları ve şok denetimlerine devam edeceklerini bildirdi.

15.05.2024 18:20
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Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Yıldızhan Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 250 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 150 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan ve çeşitli eksiklikleri tespit edilen 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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