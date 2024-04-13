Çorum Alaca\'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Yaşar Şahin yönetimindeki 06 EU 9370 plakalı otomobil Emekçi Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan gecen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Çilek Arslaner, Elvin Arslaner, Elçin Arslaner ve Haydar Arslaner yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıla yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM