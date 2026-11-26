Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen yangında, 2 katlı bir ahşap ev ile bir ahır kullanılamaz duruma geldi.

Yangın, Bayat'a bağlı Akseki köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, K.G.'ye ait 2 katlı ahşap evde yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ile orman ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2 katlı ahşap ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yanan evden çıkarılan ziynet eşyaları itfaiye ekiplerince sahiplerine verildi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.