Çorum Bayat'ta örtü yangını ormana sıçradı, 800 dönüm alan kül oldu - Son Dakika
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Çorum Bayat'ta örtü yangını ormana sıçradı, 800 dönüm alan kül oldu

Çorum Bayat\'ta örtü yangını ormana sıçradı, 800 dönüm alan kül oldu
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Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 800 dönüm biçili alan zarar gördü, inceleme başlatıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin söndürdüğü yangında, biçili vaziyetteki yaklaşık 800 dönüm alan zarar gördü.

Olay, Bayat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın biçili vaziyetteki çok sayıdaki tarlayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bayat ve İskilip ilçelerinden orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alana da sıçrayan yangın, bölgeye ulaşan ekiplerin saatlerce süren mücadelesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangında yaklaşık 800 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çorum Bayat'ta örtü yangını ormana sıçradı, 800 dönüm alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Bayat'ta örtü yangını ormana sıçradı, 800 dönüm alan kül oldu - Son Dakika
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