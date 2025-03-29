Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Semt Pazarında Denetim Yaparak Esnafa Uyarıda bulundu - Son Dakika
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Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Semt Pazarında Denetim Yaparak Esnafa Uyarıda bulundu

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Semt Pazarında Denetim Yaparak Esnafa Uyarıda bulundu

Çorum'da semt pazarında denetim gerçekleştiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kaliteli ürünlerin ön kısımda, deforme olmuş sebze ve meyvelerin ise arka kısımda yer almasına tepki göstererek esnafa uyarıda bulundu ve bu tür durumların önlenmesi için talimat verdi.

29.03.2025 13:36  Güncelleme: 13:44
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Çorum'da semt pazarını denetleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tezgahların ön kısmına albenili, arka kısmına ise deforme olmuş sebze ve meyve yerleştiren esnafa tepki göstererek, bu tarz durumlara müsaade gösterilmemesi için talimat verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte kurulan semt pazarında denetim yaptı. Denetim sırasında bazı tezgahların ön kısmıyla arka kısmındaki ürünlerin aynı kalitede olmadığını gören Başkan Aşgın, duruma tepki gösterdi. Vatandaşların gördüğü kısma kaliteli sebze ve meyvelerin yerleştirilmesi, arka kısımda ise deforme olmuş ürünlerin koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Başkan Aşgın, vatandaşlara bu tarz durumları gördüğünde şikayet etmelerini söyledi. Başkan Aşgın, ekiplere de tezgahına iki farklı kalitede ürün koyarak vatandaşı yanıltan esnafa taviz vermemeleri talimatını verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belediye Başkanı Aşgın, "Bizden misiniz, değil misiniz? Bundan sonra göreceğiz. Çorum halkının kandırılmasına, aldatılmasına izin vermeyiz. Bu yapılanlar şahsımıza yapılırsa sabrederiz, Çorumluya yapılırsa harp ederiz. Niyeti Çorumluyu aldatmak olanlar, bunu iyi anlasın. Az sayıda esnafın buna tevessül ettiğini de belirterek işinde dürüst, ticaretinde dosdoğru olan esnafımızı tüm bu sözlerden tenzih ediyor; onları yürekten tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz, şikayetleri olduğunda vakit kaybetmeden pazar alanında görevli zabıta ekiplerimize durumu bildirebilir, ayrıca 153 Alo Zabıta hattından destek alabilirler" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Semt Pazarında Denetim Yaparak Esnafa Uyarıda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Semt Pazarında Denetim Yaparak Esnafa Uyarıda bulundu - Son Dakika
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