Çorum Belediyesi, okul kantinlerinde hijyen ve yasak ürün denetimlerini sürdürüyor

Çorum Belediyesi, okul kantinlerinde hijyen ve yasak ürün denetimlerini sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinlerindeki denetimleri yoğunlaştırdı. Denetimlerde MEB kriterleri, yasak ürünler, son kullanma tarihi ve hijyen kontrol edilirken belediye denetimlerin süreceğini açıkladı.
Çorum Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerini sürdürüyor.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde yoğunlaştırıldı. Denetimlerde, öğrencilerin sağlığını ilgilendiren ürün ve hijyen şartları mercek altına alındı. Denetim gerçekleştirilen okul kantinlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu incelenirken, satışı yasak ürünlerin bulunup bulunmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve kantinlerin genel düzeni de kontrol ediliyor.Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikli olduğu belirtilerek, okul kantinlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
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