Çorum Belediyesi, okul kantinlerinde hijyen ve yasak ürün denetimlerini sürdürüyor

Çorum Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde yoğunlaştırıldı. Denetimlerde, öğrencilerin sağlığını ilgilendiren ürün ve hijyen şartları mercek altına alındı. Denetim gerçekleştirilen okul kantinlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu incelenirken, satışı yasak ürünlerin bulunup bulunmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve kantinlerin genel düzeni de kontrol ediliyor.Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikli olduğu belirtilerek, okul kantinlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.