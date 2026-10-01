Çorum Belediyesi, okul kantinlerinde hijyen ve yasak ürün denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum Belediyesi, okul kantinlerinde hijyen ve yasak ürün denetimlerini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Belediyesi, okul kantinlerinde hijyen ve yasak ürün denetimlerini sürdürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinlerindeki denetimleri yoğunlaştırdı. Denetimlerde MEB kriterleri, yasak ürünler, son kullanma tarihi ve hijyen kontrol edilirken belediye denetimlerin süreceğini açıkladı.

Çorum Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde yoğunlaştırıldı. Denetimlerde, öğrencilerin sağlığını ilgilendiren ürün ve hijyen şartları mercek altına alındı. Denetim gerçekleştirilen okul kantinlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu incelenirken, satışı yasak ürünlerin bulunup bulunmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve kantinlerin genel düzeni de kontrol ediliyor.Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin öncelikli olduğu belirtilerek, okul kantinlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
Çorum BelediyesiBelediyeGüvenlik3. SayfaZabıtaGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:20:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi, okul kantinlerinde hijyen ve yasak ürün denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei