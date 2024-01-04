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Çorum çevreyolunda frenleri tutmayan Tır kaza yapmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Çorum çevreyolunda frenleri tutmayan Tır kaza yapmaktan son anda kurtuldu

Çorum'da balataları ısınınca frenleri tutmayan bir Tır, kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için orta refüje çıktı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. İki kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum çevreyolunda frenleri tutmayan Tır kaza yapmaktan son anda kurtuldu
04.01.2024 - 23:42,
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Çorum çevreyolunda facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Frenleri tutmayan Tır kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için orta refüje çıktı

ÇORUM - Çorum'da balataları ısınınca frenleri tutmayan tır, elektrik direklerini yerinden sökerek refüje çıktı. İki kişi hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kaza İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Şhota Zoidze yönetimindeki SS-073-00 plakalı elleçleme makinası taşıyan tırın balataları ısınınca frenleri tutmadı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, elektrik direklerine çarptıktan sonra refüje çıktı. Çok sayıda trafik sinyalizasyon lambasını yerinden söken Tır orta refüjde güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Şhota Zoidze ile tırda yolcu olarak bulunan Davıt Gorgoshazde, olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavileri yapılırken, itfaiye ekipleri ısınan balatalara su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum çevreyolunda frenleri tutmayan Tır kaza yapmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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