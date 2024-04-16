Çorum'da 14 yaşındaki genç kız üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Çorum'da 14 yaşındaki genç kız üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu

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Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri nedenini araştırıyor.

16.04.2024 18:45  Güncelleme: 18:47
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14 yaşındaki genç kız üst geçitten böyle atladı

ÇORUM - Çorum'da 14 yaşındaki genç kızın üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Üst geçidin korkuluklarının üzerine çıkan genç kız ekipler olay yerine gelmeden kendisini boşluğa bıraktı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Belinde kırıklar olduğu tespit edilen genç kız burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer taraftan genç kız atlarken trafik yoğunluğunun yaşandı cadde de araba geçmemesi şans olarak yorumlanırken, Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Polis ekipleri tedavisi süren genç kızın neden intihar etmek istediğini araştırılıyor.

Çorum\'da 14 yaşındaki genç kız üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 14 yaşındaki genç kız üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da 14 yaşındaki genç kız üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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