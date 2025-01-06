Çorum'da 15 Şahıs Yakalandı

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Çorum'da son bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 30 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2'si 'hırsızlık' suçundan olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı. Çorum'da kayıp olarak aranan 3 vatandaş da ekipler tarafından bulundu. Kayıp 1 vatandaşın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM