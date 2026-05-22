Çorum\'da 3 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 - 22 Mayıs tarihleri arasında, il merkezinde 117 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, 3 bin 241 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet tabanca fişeği, 24 adet sentetik ecza hapı, 40.67 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bbin 278 araç ve sürücüsü kontrol edildi. - ÇORUM